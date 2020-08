E' successo questa mattina a Pedriano. Sul posto, per chiarire la dinamica dell'incidente, oltre ai soccorritori sono intevenuti i carabinieri di San Giuliano

Un uomo di 62 anni è morto questa mattina in un incidente avvenuto, mentre era in sella alla propria motocicletta, a Pedriano, nei pressi di San Giuliano Milanese (Milano). Lo rende noto il 118. Sul posto, per chiarire la dinamica dell'incidente, oltre ai soccorritori sono intevenuti i carabinieri di San Giuliano.