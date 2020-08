Ghisalba, giostraio di 28 anni muore fulminato mentre collega corrente

Un ragazzo di 28 anni è morto intorno alle 13 di oggi a Ghisalba, in provincia di Bergamo, dopo essere rimasto fulminato da una scarica da 380 volt che lo ha ucciso sul colpo. Il giostraio, a quanto si apprende, stava collegando la propria roulotte alla cabina dell'elettricità pubblica in via Borsellino, dove da un mese era allestito un luna park. Il giovane era arrivato stamattina da Milano per aiutare alcuni parenti giostrai. Inutili i soccorsi del 118.