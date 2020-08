Bollate, torna a casa ubriaco e aggredisce moglie e figlio: arrestato

In provincia di Milano, a Bollate, un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei conviventi, aggrediti per l'ennesima volta nel loro appartamento.

L'arrivo dei carabinieri

I militari sono intervenuti attorno alle 22 di ieri, a chiamare i soccorsi è stato il figlio 23enne della coppia, anch'egli vittima delle vessazioni. Secondo quanto ricostruito, ieri sera l'uomo è rientrato a casa ubriaco e ha minacciato la moglie 56enne e il figlio, tentando di colpire entrambi. Il 60enne, già noto per comportamenti di questo tipo, è stato bloccato dai carabinieri e trasferito a San Vittore.