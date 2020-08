Coronavirus, in Lombardia 239 nuovi contagi e quattro decessi

In Lombardia aumentano i casi di Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA), che oggi superano quota 200. I nuovi contagiati sono 239 a fronte di 13.663 tamponi effettuati. I nuovi decessi sono quattro che portano il totale nella regione a 16.856 morti dall'inizio della pandemia. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, 14, e negli altri reparti, 148. Dopo gli zero casi di ieri, sono 32 i nuovi contagiati a Bergamo, mentre continuano a crescere a Milano, 89 di cui 50 a Milano città, e a Brescia, più 46.

Quinto giorno consecutivo di crescita dei contagi

È il quinto giorno consecutivo con i dati in crescita in Lombardia, che sono passati dai 50 nuovi casi del 18 agosto ai 239 di oggi. Si è tornati quindi ai livelli di crescita di metà giugno e bisogna tornare al 17 giugno per registrare una crescita più alta, con 242 casi. Dal 19 giugno fino a ieri, i contagi erano sempre rimasti sotto i duecento casi. In totale dall'inizio della pandemia, le persone contagiate in Lombardia sono 98.316.