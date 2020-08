Coronavirus Bergamo, positivi 5 giovani tornati da vacanza in Grecia

I ragazzi hanno effettuato il tampone all’ospedale di Seriate. Tre di loro avevano accusato febbre alta, difficoltà respiratorie e tosse. I contagiati, in isolamento, sono seguiti da Ats e dai medici di base: in quarantena i familiari, sottoposti anche loro al test

Cinque giovani bergamaschi (di 25, 27, 29, 31 e 33 anni) sono risultati tutti positivi al coronavirus dopo il tampone all'ospedale di Seriate (in provincia Bergamo) di ritorno da una vacanza in Grecia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Tre di loro hanno accusato i sintomi classici della malattia: febbre alta, difficoltà respiratorie e tosse. I contagiati Messi in isolamento sono seguiti da Ats e dai medici di base. In quarantena anche i familiari a loro volta sottoposti a tampone.

Postazioni per tamponi alla fiera di Bergamo

Intanto alla fiera di Bergamo sono state allestite le postazioni per i tamponi ai turisti che rientrano da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. I test verranno effettuati in modalità “drive through”. Per prenotare è a disposizione il numero 02-87370510: dalle ore 8 alle 19 (da lunedì a venerdì) e dalle ore 9 alle 17 (sabato e domenica). Lo spazio fieristico è stato dedicato soprattutto ai residenti fuori provincia e agli stranieri che atterrano allo scalo di Orio al Serio.