Si tuffa nell’Adda: annegato un 52enne nel Milanese

Un extracomunitario di 52 anni è annegato oggi poco dopo le 17.30 a Cassano d'Adda (in provincia di Milano). Vano il tentativo di rianimarlo da parte degli amici, con cui l'uomo stava trascorrendo un pomeriggio di relax. Particolarmente difficili i soccorsi, con l'elicottero che ha dovuto prelevare l'uomo sull'isolotto in mezzo all'Adda, tra il fiume e il canale Muzza. Il 52enne è arrivato in arresto cardiaco all'ospedale di Vimercate (nella provincia di Monza e Brianza). Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco.