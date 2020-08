Incidente a Milano, scontro moto-monopattino: tre persone in ospedale

Lo scontro è avvenuto dopo l’una in corso Buenos Aires. Coinvolti una ragazza di 20 anni e due ragazzi di 28 e 29 anni. Nessuno è in gravi condizioni

Incidente nella notte in corso Buenos Aires a Milano, dove tre persone sono rimaste coinvolte in uno scontro, avvenuto dopo l’una, tra una moto e un monopattino. Una ragazza di 20 anni è stata trasportata al Policlinico del capoluogo lombardo con contusioni a testa, spalla e torace, mentre un ragazzo di 29 è stato accompagnato al Fatebenefratelli con una contusione al naso. Infine, un terzo giovane, di 28 anni, l’unico con il casco, è stato portato sempre al Fatebenefratelli con contusioni a testa e torace. Nessuno dei tre è in gravi condizioni.