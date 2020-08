Incendio sul lago di Como: brucia casa in legno dietro un campeggio

Paura a Sorico, al confine con la Valchiavenna. Le cause del rogo dovranno essere accertate. Non risultano esserci feriti tra i turisti. Sul posto i vigili del fuoco

Attimi di paura in un campeggio di Sorico, sull'alto lago di Como, al confine con la Valchiavenna. Un incendio, per cause che dovranno essere accertate, è divampato all'interno di una casa in legno situata dentro il camping. Non ci sarebbero feriti tra i turisti, secondo le prime informazioni. Sul posto, al lavoro, tre mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno (in provincia di Sondrio).