Furti in dieci aziende diverse, arrestate sei persone a Lodi

I carabinieri di Lodi, con il coordinamento della Procura locale, hanno arrestato una banda composta da 6 persone di nazionalità romena, accusata di aver commesso dieci furti, di cui tre non andati a segno, in dieci aziende diverse tra il Lodigiano, il Cremasco e Milanese. I colpi, compiuti ai danni di imprese del settore dell'edilizia, degli alimentari e dei ricambi per veicoli, hanno fruttato ai criminali un bottino di oltre 100mila euro. Le indagini dei militari erano partite subito dopo il primo furto e si sono concluse con l'arresto dell'ultimo componente della banda, avvenuto in Liguria. Altri tre malviventi, due fratelli e una donna, erano stati individuati in Germania.