Sondrio, droga nascosta in maniglie della portiera in auto: 2 arresti

Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Tirano (Sondrio) dopo essere stati sorpresi in possesso di oltre 50 grammi di cocaina. I due sono stati intercettati dai militari sulla statale 38 dello Stelvio su cui viaggiavano diretti in Valtellina per vendere lo stupefacente. Avevano nascosto la droga sull'auto, all'interno delle maniglie della portiera ma sono stati scoperti. Si tratta di uno dei più importanti sequestri di cocaina nella provincia di Sondrio.