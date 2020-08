Tangente su lavori caserma di Milano, indagato dirigente Ministero

Otto le persone indagate, a vario titolo, per corruzione e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in relazione a un appalto per i lavori di ristrutturazione della caserma dei carabinieri 'Montebello'

C'è anche Francesco Errichiello, dirigente generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ex Provveditore delle Opere pubbliche a Milano, già condannato in un processo milanese, tra le otto persone indagate, a vario titolo, per corruzione e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in relazione a un appalto per i lavori di ristrutturazione della caserma dei carabinieri 'Montebello' di Milano. Errichiello è accusato di corruzione per aver incassato nel 2014 una tangente da 50mila euro.

L'inchiesta

L'inchiesta dei carabinieri del Comando provinciale di Milano, coordinata dai pm Giovanni Polizzi e Paolo Filippini, è stata appena chiusa. Oggi nelle provincie di Milano, Roma e Pavia, i carabinieri hanno notificato l'avviso di chiusura indagini preliminari al "dirigente generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", a un ingegnere del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, a un libero professionista e a 5 fra amministratori e dipendenti di imprese private in relazione all'appalto per i lavori di ristrutturazione della caserma 'Montebello' (del valore di oltre 38 milioni di euro), affidato nel 2011 dal Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Lombardia e Liguria (che vedeva a capo Errichiello) all'impresa romana So.Co.Stra.Mo. della famiglia Cinque. Tra gli indagati, infatti, figura anche l'imprenditore Ottaviano Cinque.

Le indagini

L'indagine 'Casa Nostra' è iniziata nel febbraio 2017, quando in occasione della domanda di concordato preventivo presentata dalla So.Co.Stra.Mo. alcuni subappaltatori avevano denunciato anomalie nella contabilizzazione di lavori e ritardi nei pagamenti. Sono state accertate, spiegano i carabinieri, "gravi relazioni collusive fra alcuni pubblici funzionari del Provveditorato alle opere pubbliche di Milano e la dirigenza della ditta appaltatrice che hanno condizionato, sin dall'origine, l'affidamento e l'esecuzione dell'appalto". In particolare, chiariscono i carabinieri, è stata scoperta la corruzione del provveditore dell'epoca Errichiello (che oggi ricopre il ruolo di dirigente generale presso il Ministero) che nel 2014, con i lavori già avviati, percepiva dal direttore operativo dell'impresa appaltatrice una tangente di 50mila euro per avere favorito l'Ati 'So.Co.Stra.Mo-Baglioni' nell'assegnazione della gara d'appalto. I soldi erano stati emessi attraverso una fattura falsa da una ditta compiacente e la somma venne consegnata dal progettista esecutivo dell'appalto che, a sua volta, "aveva partecipato alla formazione della provvista illecita per remunerare" il dirigente pubblico "che lo aveva segnalato alla So.Co.Stra.Mo. per il prestigioso incarico di progettazione".

Il secondo episodio di corruzione riguarda il responsabile unico del procedimento, Giovanni Gatto, che nel 2014, in cambio della parziale ristrutturazione di due appartamenti di sua proprietà (per un controvalore di 6mila euro) non ha vigilato sulla corretta esecuzione del contratto pubblico. Sono emersi, inoltre, accordi illeciti fra pubblici funzionari e professionisti privati per condizionare, a favore di questi ultimi, procedimenti per il conferimento di incarichi esterni avviati dal Provveditorato alle opere pubbliche nel corso del 2019. Indagati anche Francesco Guidotti e Francesco Roselli dell'impresa Socostramo.