Febbre del Nilo, salgono a 13 i malati nel Lodigiano

Nove pazienti sono in ospedale a Lodi, un’altra è stata dimessa e si curerà a cassa, altri 3 sono in cura presso le loro abitazioni. Il Comune del capoluogo lombardo fa sapere di aver disposto interventi straordinari di disinfestazione e bonifica ambientale

Nel Lodigiano salgono a 13 i casi di febbre del Nilo, o West Nile Desease (COS’È E COME SI CURA). In particolare, nove pazienti attualmente sono in ospedale a Lodi, una paziente è stata dimessa e andrà avanti a curarsi a casa e altri 3 sono in cura nelle loro abitazioni. Si tratta di pazienti che provengono a un po' tutto il lodigiano.