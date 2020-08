Salgono a 10 i pazienti ricoverati a Lodi per febbre del Nilo

I pazienti, con età compresa tra 49 e 79 anni, presentano sintomi diversi tra loro e per questo motivo sono ospitati in reparti differenti. Il primario Regazzetti: “Non c'è un farmaco per questa malattia: Importanti la disinfestazione dalle zanzare comuni autoctone del genere 'culex pipiens' e la protezione individuale”

Sono dieci le persone ricoverate per febbre del Nilo (o West Nile Desease) presso l’ospedale Maggiore di Lodi. I pazienti, con età compresa tra 49 e 79 anni, presentano sintomi diversi tra loro, quali mal di testa, febbre, nausea, vomito e sfoghi cutanei, e per questo motivo sono ospitati in reparti differenti, tra cui Neurologia e Medicina. Il paziente più grave è ricoverato con una mielite.