La classifica Amazon sui libri venduti: Milano città che legge di più

Anche quest'anno Amazon.it ha stilato la classifica delle città italiane in cui si comprano più libri, prendendo in esame gli acquisti pro capite in formato cartaceo e digitale effettuati sul portale nell'ultimo anno, nei centri con più di 90mila abitanti. Al primo posto, per l'ottavo anno consecutivo, si conferma Milano seguita da Roma e Torino, che conquista il terzo gradino del podio scalzando Bologna e Padova. La rivelazione di quest'anno è Napoli, che entra per la prima volta nella top ten in nona posizione.

La classifica per generi letterari

Se si guarda alla classifica delle 10 città italiane che prediligono il formato digitale, Milano si conferma ancora una volta la città che acquista più eBook da Kindle Store. Il capoluogo lombardo inoltre si aggiudica il primo posto in tutte le 8 classifiche divise per genere: è infatti la città in cui si leggono più testi dei generi non-fiction, cucina, fantascienza e fantasy, viaggio, motivazionali, economia e finanza, benessere; a differenza dell'anno scorso, conquista il primo posto anche per i romanzi rosa. Stabili in classifica anche Roma e Torino, che si aggiudicano argento e bronzo in tutte le categorie. Napoli entra nelle top ten delle città in cui si leggono più libri motivazionali, di economia e finanza e di benessere, mentre Verona, in linea con il suo status di città del romanticismo, si aggiudica il quarto posto nella classifica per i romanzi rosa. Firenze e Bologna si confermano amanti della buona tavola, posizionandosi al quarto e quinto posto per i libri di cucina.