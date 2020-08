Mantova, lite tra coniugi: denunciati entrambi per maltrattamenti

Dopo la denuncia, i due hanno acconsentito a trascorrere la notte in abitazioni diverse. La loro posizione è al vaglio della procura di Mantova per il reato di maltrattamenti in famiglia

Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati denunciati dai carabinieri di Mantova per maltrattamenti l'uno nei confronti dell'altro dopo una lite in cui, secondo quanto ricostruito, si sono scambiati "insulti e atti di violenza reciproca" .

La vicenda

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mantova hanno denunciato in stato di libertà, attivando la procedura del cosiddetto 'codice rosso', i due conviventi, "responsabili di maltrattamenti in famiglia posti in essere reciprocamente uno a danno dell'altra". Dopo la denuncia, i due hanno acconsentito a trascorrere la notte in abitazioni diverse. La loro posizione è al vaglio della Procura di Mantova per il reato di maltrattamenti in famiglia.