Esce in bici per escursione in montagna: morto 16enne nel Bergamasco

È stato ritrovato questa mattina senza vita il corpo di un 16enne disperso da ieri a Cornalba, sul Monte Alben (nel Bergamasco): era uscito da solo per un'escursione in bici, ma non era più rientrato. Il cadavere è stato individuato ai piedi di una parete, da cui si ipotizza che il giovane sia volato giù. Per effettuare il recupero, soccorritori sono stati portati con un elicottero nei pressi del luogo del ritrovamento.

Le ricerche del ragazzo

Per tutta la notte i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, coordinati dalla Prefettura di Bergamo, con i vigili del fuoco e i carabinieri hanno perlustrato la zona, senza interruzioni. Una quarantina i soccorritori impegnati. È intervenuto anche l'elicottero del 118 abilitato per il volo notturno, partito da Como, che ha sorvolato la zona. Stamattina l'elicottero di Bergamo ha effettuato un altro sorvolo e ha individuato il corpo del ragazzo.