Gaggiano, famiglia aggredita dal proprio pitbull: due ricoverati

Una famiglia di Bonirola, frazione di Gaggiano in provincia di Milano, è stata aggredita dal proprio pitbull poco dopo le 16. A quanto si apprende, il cane ha morso diversi componenti della famiglia ferendo in modo più grave due uomini di 27 e 35 anni. Il primo è stato soccorso e trasferito in codice giallo all'ospedale San Carlo mentre il secondo è stato portato all'Humanitas. Entrambi presentano ferite profonde agli arti inferiori e superiori. Sul posto, oltre a un'ambulanza e un elicottero del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Abbiategrasso.