Parabiago, morta la 20enne coinvolta nell’incidente sul Sempione

Il terribile scontro tra un’automobile e la moto su cui viaggiava insieme all’amico, deceduto in seguito al violento impatto, è avvenuto domenica 2 agosto. I carabinieri indagano per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto

Non ce l'ha fatta Bianca Ballabio, la ragazza di 20 anni rimasta coinvolta nel terribile incidente dello scorso 2 agosto sul Sempione a Parabiago , nel quale aveva perso la vita il suo amico, Pietro. La ragazza, dopo aver lottato per nove giorni contro la morte, è purtroppo deceduta a causa dei gravi traumi riportati. A riportare la notizia è anche Fanpage .

L’incidente

Secondo quanto ricostruito sinora dalle forze dell’ordine, verso le 19 di domenica 2 agosto la moto sulla quale viaggiavano i due coetanei si è scontrata contro un'auto. L'impatto, molto violento, si è registrato all'altezza di un incrocio. Sul posto si erano immediatamente precipitati gli operatori sanitari del 118 con tre ambulanze, un'automedica e due elicotteri tutti in codice rosso. Al loro arrivo, però, i soccorritori non avevano potuto fare altro che constatare il decesso di Pietro. Bianca era stata invece stabilizzata sul posto e portata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove era stata operata.

Le indagini

Nell'impatto era rimasta ferita anche la conducente dell'automobile, una donna di 31 anni, trasferita in condizioni serie all'ospedale di Legnano, i cui carabinieri stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Stando agli esiti dei primi rilievi, la donna potrebbe aver compiuto una manovra azzardata, forse svoltando in un punto in cui c'è la doppia linea continua.