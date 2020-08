Milano, vigilante spinto giù dal balcone di un hotel dismesso

A lanciare nel vuoto un 26enne, durante una lite, sarebbe stato un senzatetto che, insieme ad alcuni amici, era stato scoperto a passare la notte nell’Hotel Quark. La vittima non si troverebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia di Stato

A.K., addetto alla vigilanza 26enne di origine marocchina, è stato spinto giù da un balcone, poco dopo le 4 del mattino, durante un servizio di pattuglia (insieme a un collega 37enne) nel dismesso Hotel Quark, nella zona sud di Milano, tra via Lampedusa e l’imbocco della strada per la Val Tidone. A lanciarlo nel vuoto, durante una lite, sarebbe stato un senzatetto, che insieme ad alcuni amici era stato scoperto a passare la notte nello stabile. Il 26enne non si troverebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia di Stato.

La vicenda

Il vigilante stava perlustrando la struttura insieme al collega quando ha incontrato 5 stranieri senza fissa dimora, nordafricani. Ne è nata una lite nel corso della quale, per motivi ancora da chiarire, uno dei senzatetto lo ha spinto giù da un balcone del secondo piano, facendogli fare un volo di circa nove metri. I senzatetto sono scappati, mentre lui è stato soccorso dal 118, chiamato dal collega, che lo ha trasportato al Policlinico dove gli hanno riscontrato una doppia frattura a un braccio e un trauma cranico oltre a contusioni multiple.