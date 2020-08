Ha un malore in bici e cade: morto 82enne nel Lecchese

E' successo a Cremeno durante un'escursione con alcuni amici. Per l'82enne non c'è stato nulla da fare, il 118 ha potuto solo constatare il decesso

Un anziano appassionato di ciclismo è morto in un incidente avvenuto durante un'escursione in bicicletta insieme a due amici nel Lecchese. E' successo a Cremeno: uno dei tre ciclisti è andato avanti e, quando è tornato indietro non vedendoli arrivare, ha trovato i due amici a terra. Per l'anziano, di 82 anni, non c'è stato nulla da fare: il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso. Il compagno caduto con lui, di 75 anni, è stato trasportato all'ospedale di Lecco con un braccio rotto.