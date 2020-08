Coronavirus, in Lombardia 71 nuovi casi e un decesso

Sono 71, su 6.494 tamponi eseguiti, le persone risultate positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA). Di questi 12 sono debolmente positive e 3 sono casi emersi a seguito di test sierologico. Il numero di ricoveri resta invariato rispetto a ieri in terapia intensiva (9 i pazienti ricoverati) mentre negli altri reparti cala da 162 a 155 (-7). Il numero dei decessi arriva a 16,833, uno più di ieri.

I dati per provincia

Per quanto riguarda le Province, il numero maggiore di casi si è registrato a Milano: 20 (di cui 12 in città), a seguire Mantova con 13, Brescia con 15, mentre a Bergamo sono stati trovati 5 positivi.