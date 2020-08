Como, evade le tasse: sequestrato un milione di euro a imprenditore

In provincia di Como la guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore di quasi un milione di euro per frode fiscale nei confronti di un professionista comasco operante nel settore edile.

La vicenda

L'uomo tra il 2015 ed il 2020 aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte. Il professionista aveva provveduto a intestare ogni risorsa finanziaria ai parenti: è stato denunciato alla Procura di Como.