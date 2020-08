Bergamo, nasconde la droga nella mascherina: arrestato 33enne

Un 33enne nativo del Gambia aveva cucito 9 grammi di hashish all'interno della mascherina che indossava, ma è stato comunque scoperto dalla polizia di Bergamo, che lo ha arrestato.

La scoperta

L’uomo è stato controllato dai poliziotti e dai militari dell'esercito in piazzale Marconi, davanti alla stazione ferroviaria. Il giovane ha subito svuotato le tasche per far vedere che non aveva nulla di sospetto. Tuttavia, un agente ha notato un forte odore di hashish e degli strani rigonfiamenti nella mascherina dell'immigrato.