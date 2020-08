Lodi, bambino di un anno ustionato in casa da caffè bollente

Il piccolo ha riportato ustioni di secondo grado al torace e all'addome: è stato portato all'ospedale di Lodi ma non è in pericolo di vita

Un bambino di un anno è rimasto ustionato da caffè bollente nella casa in cui vive coi genitori a Sordio, nel Lodigiano. Il piccolo ha riportato ustioni di secondo grado al torace e all'addome: è stato portato all'ospedale di Lodi ma non è in pericolo di vita.

L'incidente

Da quanto appreso, è stato un parente, inavvertitamente, a rovesciare addosso al piccolo il caffè che stava bevendo da una tazza. L'uomo ha chiamato immediatamente il soccorso sanitario. I sanitari hanno riscontrato ustioni di secondo grado e hanno subito trasportato il bambino all'ospedale Maggiore di Lodi.