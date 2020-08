Sondrio, tre donne avvicinate da un molestatore in poche ore

Una ragazza ha denunciato di avere avuto non poche difficoltà a sottrarsi al pedinamento di un individuo che, in centro città, l'ha avvicinata con una scusa e poi le ha chiaramente manifestato l'intenzione di avere un rapporto sessuale con lei e, al rifiuto, ha iniziato a seguirla

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Sondrio stanno acquisendo in Comune i filmati delle telecamere di videosorveglianza nell'ambito di un'indagine volta a smascherare un uomo che, alcune notti fa, ha avvicinato tre donne in momenti diversi con pesanti approcci sessuali.

Le denunce

Una giovane commerciante ha denunciato di avere avuto non poche difficoltà a sottrarsi al pedinamento di un individuo che, in centro città, mentre rincasava verso mezzanotte, l'ha avvicinata con la scusa di farsi accendere una sigaretta e poi le ha chiaramente manifestato l'intenzione di avere un rapporto sessuale con lei e, al rifiuto, ha iniziato a seguirla. Altre due donne hanno riferito in questura di essere state importunate la stessa notte da un molestatore. Gli investigatori del vicequestore Carlo Bartelli sono ora al lavoro per cercare di dare un volto e un nome all'uomo.