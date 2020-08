Ripescato nel lago di Como il corpo di un 40enne scomparso due mesi fa

Il ritrovamento è stato fortuito: i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano stavano compiendo un'esercitazione sui fondali del lago in località Fiumelatte di Varenna

Nelle acque del Lario, a Varenna in provincia di Lecco, è stato ritrovato e recuperato il corpo senza vita di un consulente finanziario di Milano, Raffaele Casatto, 40 anni, scomparso due mesi fa. Il ritrovamento è stato fortuito: è avvenuto durante un'esercitazione dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano.

L'esercitazione

I vigili del fuoco si sono immersi in località Fiumelatte di Varenna, a 70 metri di profondità, quando hanno individuato il corpo di una persona. Successivamente l'uomo è stato identificato: si tratta del 40enne Casatto, vicentino d'origine, ma residente a Milano da anni. La Procura di Lecco ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso.