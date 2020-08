Milano, in auto con compagno pusher: denunciata per abbandono minori

Era in auto con il fidanzato che spacciava e aveva lasciato soli fin dalla mattina i figli, una bambina di 10 anni, con un braccio ingessato, e un bimbo di 2 anni: per questo una donna di 29 anni è stata denunciata per abbandono di minore, mentre i piccoli sono stati affidati alla nonna materna.

L'intervento della polizia

Ai poliziotti, che avevano fermato la madre poco prima, scoprendo che aveva lasciato i figli a casa senza un adulto, la bambina ha detto di aver scaldato la pastina lasciatale dalla mamma per sé e per il fratellino. Tutto è venuto a galla nel tardo pomeriggio di ieri quando, nel corso del servizio antispaccio, in via Antonelli, a Milano, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un marocchino di 32 anni, con precedenti per furto e irregolare sul territorio nazionale, colto a vendere 2 dosi di cocaina a un cittadino rumeno. I poliziotti hanno visto l'uomo che, ceduta la droga, ha cercato di allontanarsi a bordo di un'auto in car-sharing in compagnia della fidanzata, la ragazza italiana di 29 anni madre dei due piccoli. Il pusher ha fatto occultare altre 7 dosi di cocaina sotto il sedile della donna. I poliziotti hanno poi perquisito casa dell'uomo a Rozzano, dove sono stati sequestrati 14 grammi di cocaina, 4,5 grammi di hashish, un bilancino di precisione. Gli agenti, saputo che i 2 figli della donna erano a casa da soli fin dalla tarda mattinata, sono subito andati nell'appartamento della donna, constatando che erano soli ma in buona salute e che nell'appartamento non c'erano sostanze stupefacenti.