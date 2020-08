Maltempo in Lombardia, nevicate in montagna in Valtellina

È tornata la neve in montagna a inizio agosto. Dopo giorni di afa opprimente in pianura e temperature torride anche nelle località montane, si registra un brusco abbassamento della colonnina del mercurio e neve sulle alture. Le precipitazioni nevose hanno interessato l'area delle piste a partire dai 2.200 metri di quota. Anche per oggi sopra i 2.500 metri sono previste nuove nevicate e temperature massime di un grado. (IL METEO IN LOMBARDIA)

Muro di contenimento frana su strada in Bergamasca

Inoltre, ieri il maltempo ha causato il crollo del muro di contenimento di un canale, con il cedimento dei detriti su una strada di Cene, nella Bergamasca. Nessuno è rimasto ferito.