Sondrio, salvati due caprioli di 3 mesi intrappolati in un canale

Due caprioli di 3 mesi sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco in provincia di Sondrio nel pomeriggio di ieri. E’ successo in località Nedrin, nel territorio comunale di Grosotto, sul versante delle Alpi Orobie. I due animali erano rimasti intrappolati in un canalone collegato alle condutture dell'acqua della centrale idroelettrica della zona. Dopo il recupero e gli accertamenti del caso, i due caprioli sono stati liberati nei boschi. A svolgere le operazioni i volontari del distaccamento di Grosotto in collaborazione con la Polizia Provinciale.