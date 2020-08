Maltempo, allerta meteo a Milano per forti temporali

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali e gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di domani

In arrivo forti temporali a Milano, dove il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per fenomeni temporaleschi e gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico. L’avviso è valido a partire dalla mezzanotte di domani e fino alla notte di lunedì 3 agosto. Verrà attivato dal Comune il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar.