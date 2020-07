Palazzolo, rapina da 250mila euro in un ufficio postale

I malviventi sono entrati da una porta sul retro. Non si registrano feriti e i dipendenti non sono stati sequestrati dai rapinatori, che hanno fatto perdere le loro tracce

Rapina da 250mila euro all'ufficio postale di Palazzolo, nel Bresciano. Un gruppo di almeno quattro persone è entrato in azione a volto coperto e con pistole alla mano si è fatto consegnare il denaro. I malviventi sono entrati da una porta sul retro. Non si registrano feriti e i dipendenti non sono stati sequestrati dai rapinatori, che hanno fatto perdere le loro tracce.