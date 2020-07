Forti temporali in Valtellina, frane a Bormio e Livigno: 51 evacuati

Ieri sera, i vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto con i colleghi volontari di Livigno (Sondrio) sono intervenuti per alcune frane causate dai forti temporali che si sono abbattuti sulla Valtellina. Si è trattato soprattutto di colate detritiche, che hanno reso necessaria l’interruzione della strada statale 38 dello Stelvio, dal chilometro 105 al 107 e la strada che da Livigno sale verso il passo della Forcola. In via precauzionale, le autorità comunali della zona hanno disposto l'evacuazione di 43 persone in località Pini di Curvalta, nel territorio di Valdidentro, e di 8 persone a Bormio, nella Val Campello.