Incidente nel Pavese, si schianta con l'auto: morto pensionato

Un pensionato, del quale non sono ancora ancora state rese note le generalità, è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 15 a Sannazzaro de' Burgundi (Pavia), in Lomellina. L'uomo, alla guida della sua auto, ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro un guardrail lungo la circonvallazione. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo. E' intervenuta anche la polizia stradale che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Non è escluso che il pensionato possa essere stato colto da un malore.