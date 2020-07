Incidente sul lavoro nel Mantovano: grave operaio investito da muletto

Un 55enne è stato travolto da un collega alla guida del mezzo questo pomeriggio in un’azienda di prefabbricati di Medole. L’uomo, ferito alla gamba sinistra, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Brescia e ricoverato nel reparto di rianimazione

Grave infortunio sul lavoro, oggi pomeriggio, in un'azienda di prefabbricati di Medole, nell'Alto Mantovano. Un operaio di 55 anni è stato investito inavvertitamente da un collega alla guida di un muletto. L'uomo ha riportato una grave ferita alla gamba sinistra. Trasportato in eliambulanza all'ospedale di Brescia in stato di shock, l'operaio è stato giudicato in pericolo di vita e ricoverato nel reparto di rianimazione. Sul posto sono giunti i carabinieri e i tecnici dell'Ats per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.