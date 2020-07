Milano, 78enne aggredito e rapinato in viale Regina Giovanna

È successo intorno alle 21.30 di ieri: l’anziano è stato scaraventato a terra da due persone, che gli hanno poi portato via un orologio da polso Rolex del valore di circa 7mila euro

Un 78enne è stato aggredito e scaraventato a terra da due soggetti, che poi gli hanno portato via un orologio da polso Rolex del valore di circa 7mila euro, alle 21.30 di ieri in viale Regina Giovanna, a Milano, non lontano da corso Buenos Aires. Secondo l'anziano picchiato, a derubarlo sarebbero stati due stranieri di origine "centrafricana".