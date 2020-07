Corsico, una ladra aggredisce un'anziana dopo essere stata scoperta

Allarmati dalle urla, i vicini hanno dato l'allarme. La ladra è stata poi bloccata per strada e arrestata per tentata rapina

I carabinieri hanno arrestato una donna, ladra d'appartamento, che dopo essere stata sorpresa dall'anziana padrona di casa, non ha esitato ad aggredirla prendendola per il collo prima di fuggire.

La ricostruzione dei fatti

L'episodio è accaduto a Corsico, alle porte di Milano. Quando l'anziana 81enne ha trovato in casa la sconosciuta - che aveva già arraffato circa mille euro in contanti - è stata aggredita dalla donna. Ma i vicini, allarmati dalle urla, hanno dato l'allarme. La ladra è stata poi bloccata per strada e arrestata per tentata rapina.