Sondrio, violenze e minacce alla compagna: arrestato

In manette un 32enne. Gli episodi nei confronti della donna, di 43 anni, sono andati avanti fino a pochi giorni fa, nonostante i vari interventi delle forze dell'ordine nella loro abitazione

A Sondrio la polizia ha arrestato un uomo di 32 anni, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della convivente 43enne.

La vicenda

Episodi che sono andati avanti fino a pochi giorni fa, nonostante i vari interventi delle forze dell'ordine nella loro abitazione. Nel mese di febbraio la vittima ha contattato il numero verde nazionale antiviolenza e si è recata negli uffici della questura, per sporgere denuncia contro il convivente che ora, su provvedimento del giudice, è stato rinchiuso nel carcere sondriese di via Caimi.