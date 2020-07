Morta a Bergamo la bimba di 11 anni finita sott’acqua nel lago d’Iseo

Non c’è l’ha fatta la bambina di 11 anni di origini senegalesi che domenica scorsa era rimasta a lungo sott’acqua nel Lago d’Iseo a Pisogne, in provincia di Brescia, mentre giocava con il fratellino e tre amici. La ragazzina, recuperata dalle acque dopo diversi minuti, era apparsa subito in condizioni disperate in quanto il suo cuore aveva smesso di battere ed era rimasto fermo a lungo. Quest’oggi il decesso all’ospedale di Bergamo. L’undicenne viveva con i genitori a Costa Volpino, nella Bergamasca.