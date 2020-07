Bovisio Masciago, incidente tra 4 auto e un camion: un ferito grave

Un uomo di 74 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 527 a Bovisio Masciago, in cui sono rimaste coinvolte quattro auto e un camion che trasportava ossigeno. L'uomo, il più grave dei feriti, è stato intubato e portato in elisoccorso al San Gerardo di Monza. Una seconda persona rimasta coinvolta nello schianto è stata portata in codice verde all'ospedale di Desio, mentre un'altra ha rifiutato il ricovero. Due, invece, sono rimaste illese.