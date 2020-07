Pavia, disperso nel Ticino: avviate le ricerche

L'uomo si è tuffato con un amico all'altezza dell'Area Vul, tra il Ponte Coperto e il Ponte della Libertà. Uno dei due è stato trascinato via dalla corrente mentre l'altro si è salvato grazie al provvidenziale passaggio di un'imbarcazione

Un uomo di nazionalità nigeriana, di cui al momento non si conosce l'identità, è scomparso tra le acque del Ticino dove si era tuffato oggi pomeriggio insieme ad un suo connazionale. È avvenuto all'altezza dell'Area Vul, tra il Ponte Coperto e il Ponte della Libertà di Pavia. Poco dopo le 17 i due amici sono entrati in acqua. Uno dei due è stato trascinato via dalla corrente. L'altro invece è riuscito a salvarsi grazie al provvidenziale passaggio di un'imbarcazione che lo ha fatto salire. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, attualmente impegnati nelle ricerche del disperso.