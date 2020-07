Milano, nascondeva mezzo chilo di hashish e marijuana: arrestato

Il ragazzo è stato fermato ieri sera nel corso di un controllo in via Ornato. Sequestrato oltre mezzo chilo di stupefacente. Poi è scattata la perquisizione domiciliare

A Milano un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dalla polizia perché nascondeva la droga in un contenitore metallico, a casa, e in uno zaino nel solaio. Il ragazzo è stato fermato ieri sera nel corso di un controllo in via Ornato. Sequestrato oltre mezzo chilo di stupefacente. Il 22enne viaggiava su un'auto con altri quattro giovani. Una volta fermato, il giovane ha consegnato spontaneamente una busta in plastica con quattro grammi di marijuana, sostenendo di non possederne altra.

Il ritrovamento

In una sacca ai suoi piedi, gli agenti hanno però ritrovato altri 16 involucri di marijuana, che hanno fatto scattare la perquisizione domiciliare. Nella sua abitazione di Bresso, i poliziotti hanno trovato altri 54 involucri di marijuana, hashish e alcune piante di cannabis, oltre a soldi in contanti e un bilancino di precisione.