Coronavirus, Mantova donna positiva partorisce bambino negativo

Una donna positiva al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) ha partorito un bambino che è poi risultato negativo. È avvenuto nel reparto Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. A quanto si apprende, si tratta della prima paziente positiva che ha dato alla luce un neonato quando era ancora positiva asintomatica. Madre e neonato stanno bene e non hanno avuto complicazioni dovute all'infezione. In reparto ci sono altre sei gestanti malate di Covid in attesa di partorire ma tutte sono già negativizzate.