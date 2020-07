La tragedia è avvenuta ieri poco dopo le 18 in via Nazionale. La vittima si chiamava Walter Magnani, avrebbe compiuto 26 anni tra pochi giorni

Incidente mortale a Sonico, in provincia di Brescia. La tragedia è avvenuta ieri poco dopo le 18 in via Nazionale: uno schianto tra una moto e un mezzo pesante, sul quale sta compiendo accertamenti la polizia stradale, che non ha lasciato scampo al giovane motociclista. La vittima si chiamava Walter Magnani, avrebbe compiuto 26 anni tra pochi giorni.