Coronavirus, in Lombardia 82 nuovi casi e 3 decessi in 24 ore

Le vittime salgono a 16.801. Invariato rispetto a ieri il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 17, mentre cala quello dei pazienti in cura negli altri reparti. A Bergamo 27 nuovi contagi, 17 a Milano

Con 15.086 tamponi eseguiti, sono stati 82 i nuovi positivi al Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Di questi, 30 sono stati rilevati a seguito di test sierologici, mentre 12 sono risultati “debolmente positivi”. Tre i decessi registrati nell’ultimo giorno, che portano il totale delle vittime da inizio emergenza a 16.801. Invariato rispetto a ieri il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 17, mentre cala quello dei pazienti in cura negli altri reparti, giunti a 139 (-10). È quanto rende noto la Regione. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

Degli 82 nuovi casi, 27 sono stati rilevati a Bergamo, mentre altri 17 sono stati registrati a Milano, di cui 12 in città. Quindici nuovi contagi si contano a Varese, sei a Brescia, tre a Monza e Brianza, Cremona e Pavia. Nessun nuovo positivo a Lecco, Sondrio e Lodi.