Milano, investita da treno in stazione centrale: morta 82enne

Una donna di 82 anni è morta all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata investita un treno a lunga percorrenza in partenza dalla stazione Centrale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e il personale del 118 che ha portato la donna nel nosocomio milanese.

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione, l'anziana si trovava sulla banchina fra il binario 17 e 18 quando il treno Milano-Lecce è partito. La donna, per cause ancora da accertare, è stata travolta dal convoglio che le ha tranciato braccio e gamba destri. È stata portata in ospedale in condizioni già disperate con la gamba destra amputata, la sinistra molto compromessa e una grave emorragia. Inutili i tentativi di rianimarla.