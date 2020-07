Incidenti in montagna, escursionista 79enne muore nel Lecchese

Il corpo senza vita è stato recuperato nella notte nella zona boschiva in località Lavadé, in Valvarrone. A lanciare l’allarme è stato un amico dell’uomo, che si trovava insieme a lui. Ancora da chiarire le cause del decesso: forse si è trattato di un malore

Il corpo senza vita di un escursionista di 79 anni è stato recuperato nella notte nella zona boschiva in località Lavadé, in Valvarrone (Lecco). Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana e i vigili del fuoco di Lecco e Bellano che, constatato il decesso, hanno trasportato il cadavere a valle poco dopo la mezzanotte. A lanciare l’allarme è stato nella tarda serata di ieri un amico del 79enne, che si trovava con lui. I carabinieri stanno ora effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso. La vittima potrebbe essere stata colta da un malore durante l’escursione.