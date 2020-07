Coronavirus, in Lombardia 51 nuovi contagi e un decesso

"Scende sotto quota 20 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 17 in totale. Diminuiscono anche, seppur lievemente - ha sottolineato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera -, i pazienti nei reparti di degenza che si attestano a quota 149, due meno di ieri"

Sono 51 i nuovi casi registrati in Lombardia, di questi 22 debolmente positivi e 16 eseguiti dopo i test sierologici, a fronte di 5.361 tamponi eseguiti. Si è verificato anche un decesso, che porta il totale a 16.798. Lo riferisce la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Fra i casi positivi, 17 si sono registrati a Milano, di cui dieci in città, nove a Brescia, sette a Bergamo. Nessun caso a Cremona, Mantova e Pavia.

Gallera: "Ricoverati in terapia intensiva sotto quota 20

"Scende sotto quota 20 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 17 in totale, con un calo di quattro unità rispetto a ieri. Diminuiscono, seppur lievemente - ha sottolineato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera -, anche i pazienti nei reparti di degenza che si attestano a quota 149, due meno di ieri".