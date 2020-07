Casalpusterlengo, auto finisce contro casa a Zorlesco: morto 22enne

L'uscita di strada è avvenuta dopo una semicurva nel tratto urbano della statale via Emilia. Il 22enne è arrivato in ospedale a Codogno già intubato, in gravissime condizioni

Un giovane di 22 anni è morto in seguito alle gravissime lesioni riportate in un incidente avvenuto stanotte a Zorlesco, frazione di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Il ragazzo ha perso il controllo della sua auto, un suv, finendo prima contro un albero poi contro un cancello e infine sul muro di un'abitazione. L'uscita di strada è avvenuta dopo una semicurva nel tratto urbano della statale via Emilia. Il 22enne è arrivato in ospedale a Codogno già intubato, in gravissime condizioni. Sono in corso indagini per arrivare a stabilire l'esatta dinamica dei fatti oltre a eventuali concause.