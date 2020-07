Bergamo, cade nel pozzo dell'ascensore: salvata donna di 71 anni

La porta si è aperta al piano terra ma la cabina passeggeri era ferma a un altro piano. Ancora da chiarire le cause del malfunzionamento dell'ascensore. La donna si è ferita ed è stata portata all'ospedale di Seriate. Non è in pericolo di vita

Una donna di 71 anni è precipitata nel pozzo dell'ascensore in una palazzina di via Casalino a Bergamo. È stata soccorsa dal personale del 118 e portata all'ospedale di Seriate non in pericolo di vita dopo essere caduta da un'altezza di un metro e mezzo. A quanto si apprende, la porta dell'ascensore si è aperta al piano terra, ma la cabina passeggeri era ferma a un altro piano. Ancora da chiarire le cause del malfunzionamento dell'ascensore. Sul posto sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco