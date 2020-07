Si tuffa nel lago ma non riemerge, 34enne muore annegato nel Lecchese

È stato trovato ieri sera, dopo un paio di ore di ricerche, il corpo senza vita di un uomo di 34 anni, annegato nelle acque del lago di Annone, in provincia di Lecco. L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio, dopo che il 34enne si era tuffato senza più riemergere. La vittima, di origini sudamericane residente nel Milanese, aveva raggiunto alcuni amici al campeggio di Oggiono per una festa. La mobilitazione per le ricerche ha interessato vigili del fuoco - con l'ausilio di un elicottero - carabinieri e sommozzatori giunti da Milano, oltre ai sanitari del 118.